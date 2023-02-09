AFAD tek tek paylaştı! İşte depremzedeler için 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlardan il dışına gitmek isteyenler için tahliye alanları oluşturuldu. 10 ilde oluşturulan tahliye noktalarının yerlerini paylaşan AFAD, depremzedelerin barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceğini duyurdu.

GÜNCEL 09.02.2023, 15:25
AFAD tek tek paylaştı! İşte depremzedeler için 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturuldu.

MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLECEKLER
Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşların tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacak. Tahliyesi sağlanan vatandaşlar, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecek.

YÖNLENDİRME YAPILACAK
Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacak.

İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

MALATYA
Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

DİYARBAKIR
Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar
Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

ADIYAMAN
Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez

GAZİANTEP
M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil

ŞANLIURFA
Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye

OSMANİYE
Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

HATAY
Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

ADANA
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova

KİLİS
Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri

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