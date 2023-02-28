AFAD duyurdu! Malatya'daki 5.6'lık depremde can kaybı yükseldi

Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 2'ye yükseldi. Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında depreme yakalanan Bedih Kış'ın (29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

YARALI SAYISI 140'A YÜKSELDİ

Öte yandan AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler kullandıldı:

“Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.”

Mynet