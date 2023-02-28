AFAD duyurdu! Malatya'daki 5.6'lık depremde can kaybı yükseldi
Son dakika haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında depreme yakalanan Bedih Kış'ın (29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Depremde can kaybı sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Öte yandan AFAD, depremdeki yaralı sayısının 140 olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 2'ye yükseldi. Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında depreme yakalanan Bedih Kış'ın (29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
YARALI SAYISI 140'A YÜKSELDİ
Öte yandan AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler kullandıldı:
“Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.”
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