AFAD duyurdu: Çok sayıda bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişide yaralandı!

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberleri peş peşe geliyor! Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi, şiddetli sarsıntı Malatya'nın haricinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman'da da net şekilde hissedildi. 12.04 sularında meydana gelen depremin 15 saniye sürdüğü bildirildi. Depremin büyüklüğünün 5.6, derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi. Yıkılan binalar olurken AFAD Başkanı Sezer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

GÜNCEL 27.02.2023, 13:54 27.02.2023, 14:01
AFAD duyurdu: Çok sayıda bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişide yaralandı!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oldu! Saat 12.04 sularında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın dışında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da net şekilde hissedildi.

Malatya'da, Hatay'da yaşayan vatandaşlar bu deprem sonrası da büyük korku ve panik yaşadı. Çoğu bina da deprem sonrası sallandı. Ayrıca depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü öğrenildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı. İşte son dakika deprem haberinin tüm detayları...

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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SON DAKİKA: AFAD BAŞKANI SEZER DUYURDU! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 69 KİŞİ YARALANDI
AFAD Başkanı Yunus Sezer "69'a yakın yaralı hastanelere sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmaları özellikle 5 binada devam ediyor." dedi. Sezer, "Neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntı oluyor. Vatandaşlara hasar gören binalardan uzak durmaları yönündeki duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı, bu tür tahliye işlemleriyle kesinlikle bu binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar "Şu ana kadar 45 artçı var, bu gerçekte olağan dışı bir durum. Bununla baş etmek ciddi güç gerektiriyor. Bugün meydana gelen depremi de artçı sarsıntı olarak değerlendiriyoruz. Bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu, yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremlerin 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 5-6 arasındaki depremlerin sayısı bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu." şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI! "5 VATANDAŞIMIZI ENKAZLARDAN KURTARDIK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Bakan Özer "5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

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MALATYA'DAKİ DEPREM SONRASI EKİPLER UYARI YAPTI!
Emniyet ekipleri depremin ardından vatandaşlara uyarılarda bulunurken haber kanallarına bağlanan muhabirler depremin 15 saniye sürdüğünü, ve peş peşe gelen depremler sonrasında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.

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Öte yandan depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.

Deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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"YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"
AFAD'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

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"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN, RİSKLİ BİNALARIN ETRAFINDA BULUNMAYIN"
Öte yandan AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

Ayrıca AFAD, "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

"BAZI BİNALARIN YIKILDIĞINA DAİR HABERLER GELİYOR"
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada "Kozluk mahallemizde bazı binaların yıkıldığına dair haberler geliyor. 5 bina olduğu söyleniyor. Can kaybına yönelik bir bilgi almadık. İnşallah bir can kaybı da yoktur. Çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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"ENKAZ ALTINDA BABA VE KIZI VAR"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. İki kişi enkaz altında bulunuyor. Baba ve kızı var." dedi.

BAKAN KOCA: UMKE VE 112 ACİL EKİPLERİMİZ BÖLGEDE GÖREVDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt’ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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YIKILAN BİNALARIN TOZ BULUTU KAMERADA
Depremin ardından bir kişi, yıkılan binalardan çıkan toz bulutunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. O anlarda bölgedeki binaların üzerlerine çıkan toz bulutu, yıkımı gösterdi.

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