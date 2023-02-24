AFAD, deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner sayısını açıkladı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) tarafından yapılan son açıklamada, deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kent sayısı paylaşıldı.

"Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk.

AFAD 10 İLDE 329.382 ÇADIR KURDU

Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329.382 çadır kurulumunu tamamladık.

Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;

️ Hatay - 84.316

️ Kahramanmaraş - 74.112

️ Gaziantep - 49.670

️ Adıyaman - 48.500

️ Malatya - 26.960

️ Adana - 17.515

️ Şanlıurfa - 8.990

️ Osmaniye - 7.282

️ Diyarbakır - 7.458

️ Kilis - 4.579

DEPREM BÖLGESİNDE KURULAN KONTEYNER KENT SAYISI

İlk etapta 100.000 konteyner kurulumuna da hızlıca başladık. Şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan konteyner sayısı;

️ Hatay - 1.120

️ Kahramanmaraş - 1.047

️ Gaziantep - 1.206

️ Adıyaman - 656

️ Malatya - 605

️ Şanlıurfa - 1.800

️ Osmaniye - 127

İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Haber7