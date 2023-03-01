AFAD, deprem bölgelerindeki çadır ve konteyner sayısını açıkladı!

Deprem bölgelerindeki son durumu aktaran AFAD, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bulunan çadır ve konteyner sayısını açıkladı.

GÜNCEL 01.03.2023, 09:15 01.03.2023, 09:28
AFAD, deprem bölgelerindeki çadır ve konteyner sayısını açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgelerinde son durumu sosyal medya hesabından paylaşan AFAD, yeni bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya paylaşımında AFAD, çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiğini, şu ana kadar 332 noktada çadır kent alanları oluşturulduğunu belirtti.

Bireysel çadır talepleriyle birlikte toplamda 356 bin 419 çadır kurulumunun tamamlandığını belirten AFAD, 103 bin 684 konteyner kurulumu planlandı.

Buna göre, şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı şu şekilde sıralandı;

▪️ Hatay - 97.212

▪️ Kahramanmaraş - 77.188

▪️ Gaziantep - 49.795

▪️ Adıyaman - 49.353

▪️ Malatya - 36.907

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.990

▪️ Osmaniye - 7.377

▪️ Diyarbakır - 7.458

▪️ Kilis - 4.624   

 

Deprem bölgesinde 162 farklı alanda toplam 103 bin 684 konteyner kurulumu planlandı.

Şu ana kadar 8 bin 530 konteyner kurulumu tamamlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Asrın felaketinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilimizdeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.

Bireysel çadır talepleri ile birlikte  356 bin 419 çadır kurulumu tamamlandı. 

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı; 1 milyon 915 bin 598.

Afet bölgesinden tahliyelerimiz AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahliye edilen ve kendi imkanları ile tahliye olup gittiği ilimizde Valilik ve Kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran toplam kişi sayısı; 1 milyon 971 bin 589.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarme Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 78 uçak 116 helikopter ile toplam 13 bin 999 sorti yapıldı.

Türk Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından bölgeye toplam 370 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 47 mobil fırın bölgeye sevk edildi.

Afet bölgesinde 90.382.579 sıcak yemek ile 14.820.562 kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapıldı.

İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Süperhaber

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