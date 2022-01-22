AFAD'dan yerel destek eğitimi
AFAD Muradiye ilçesindeki jandarma ve belediye personeline görsel ve uygulamalı yerel destek eğitimi verdi.
Van AFAD Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen yerel destek eğitimlerinde jandarma ve belediye personelinin afetlere karşı hazır olmaları hedefleniyor.
Verilen yerel destek eğitimlerinde slayt gösterilerinin ardından uygulamalı eğitimlerle tatbikat yapıldı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muradiye Belediyesi personelinin katıldığı eğitimlerde yol yardımı, hasta kurtarma, sel ve yangın gibi birçok konuda bilgilendirilmelerde bulunuldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|23
|39
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Alanyaspor
|22
|35
|6. Adana Demirspor
|23
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Başakşehir
|21
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Karagümrük
|23
|31
|12. Sivasspor
|23
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Southampton
|21
|24
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|20
|14
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11