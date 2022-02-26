AFAD'dan Ukrayna'ya yardım
Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasının ardından zor durumda kalan Ukrayna halkı için AFAD yardım tırları göndereceğini duyurdu.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için AFAD harekete geçti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz''
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