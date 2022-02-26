AFAD'dan Ukrayna'ya yardım

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için AFAD harekete geçti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz''

TRT Haber