AFAD açıkladı! İşte konteyner kentler ile ilgili güncel rakamlar

Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan iki deprem, 11 ili yerle bir etti.

Büyük felaketin üzerinden 27 gün geçerken, bölgelerde izler siliniyor.

Enkaz altında 45 bini aşkın kişi can verirken, depremzedeler için her türlü yardım seferber edildi.

Depremin ilk gününden itibaren devlet her kolu ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından yardım tırları yola çıkarken, AFAD'ından madencisine, Mehmetçiğinden gönüllüsüne herkes sahaya indi.

Gece gündüz enkaz çalışmaları yapan ekipleri bir yandan da depremzedelere barınabileceği bir alan oluşturmaya çalıştı.

AFAD ekipleri, belirlenen alanlara çadır ve konteyner kent oluşturdu.

Konteyner kentlerde güncel rakam

Depremzedelerin yeni ve sağlam evlerine kadar yaşamlarını sürdüreceği konteyner kentlerin sayısı her geçen gün artıyor.

AFAD, kurulmaya devam eden konteynerlerin sayısını açıkladı.

45 bin 996 vatandaş konteyner kentte kalıyor

O açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Depremden etkilenen illerimizde; 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunuluyor.

Ensonhaber