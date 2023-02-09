AFAD: 28 bin 44 afetzede tahliye edildi

Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor.

6 Şubat günü gerçekleşen deprem, şu ana dek binlerce can aldı.

10 ilin etkilendiği depremde, arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Deprem bölgelerinde mucizevi anlara şahit olunurken, birçok vatandaş enkazın altından sağ çıkarıldı.

Afetzedelerin, demir ve hava yolları ile tahliyeleri de devam ediyor.

AFAD, bugüne kadar tahliye edilen vatandaşların sayısını açıkladı.

"28 bin 44 kişi tahliye edildi"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.

ENSONHABER