Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda dersbaşı yaptı

Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, İl Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çadır kentlerde okullar oluşturuldu.

Gönüllü öğretmenlerin yer aldığı çadır okullarda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere eğitim veriliyor.

Öğrenciler dersbaşı yaptı

İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte, okullar açılmadan öğrenciler dersbaşı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan oyun alanlarında da uzmanlar tarafından çocuklara hem psikososyal destek sağlanıyor hem de geliştirici oyunlar oynatılıyor.

Oyunlarla yüzleri biraz olsun gülüyor

Adıyaman’a gelen gönüllüler ise çadır kentlerdeki çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak yüzlerini güldürüyor.

Ailesi ile birlikte çadır kentte yaşayan 11 yaşındaki Uğur Mert Berk, kendileri için birçok etkinliğin düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Devletimiz çok duyarlı"

Eğitim, oyun gibi birçok etkinlik var. 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından test kitaplarımız da verildi. İlkokuldan liseye kadar okullar var. Kalacak yer ve ısınma ihtiyacımız da karşılanıyor. Devletimiz çok duyarlı. Diğer iller de bize yardım gönderiyor. Tekrardan ayağa kalkabilir miyiz bilmiyorum ama herkes yardımcı oluyor. Burada çeşitli oyunlar oynuyoruz. Sandalye kapmaca, oyun hamuru, resim çizme gibi etkinlikler oluyor.

"Resimler çiziyoruz"

6’ıncı sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz ise “Burada oyunlar oynuyoruz, ders dinliyoruz, soru çözüyoruz. Birçok etkinlik yapıyoruz. Bize masallar anlatıyorlar, resimler çiziyoruz.” diye konuştu.

Ensonhaber