Adıyaman'da 7 yaşındaki Hivay 178 saat sonra çıkarıldı

Deprem bölgelerinde zamana karşı mücadele sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıdan etkilenen Adıyaman'da büyük yıkımlar yaşandı.

Binlerce can kaybıyla yürekler dağlanırken, mucizevi kurtarışlar acıyı biraz olsun hafifletti.

İlk andan itibaren arama-kurtarma ekiplerince büyük mücadeleler verilirken, umutlar bir an olsun azalmadı.

8 gün boyunca hayata tutundu

Son olarak 178'inci saatte bir cana daha ulaşıldı.

Ekipler, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Hivay için seferber oldu.

Yoğun uğraşların ardından Hivay, sağ olarak kurtarıldı. Büyük sevincin yaşandığı çalışma bölgesinde, depremzedeler ve görevliler gözyaşlarını tutamadı.

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