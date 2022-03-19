Adalet Bakanlığı, Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı bünyesinde, Van Adli tıp Kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre; Hizmetli ve Tıbbi Laborant pozisyonlarına 4 personel alımı yapacağını duyurdu.

GÜNCEL 19.03.2022, 12:49
Adalet Bakanlığı, Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı bünyesinde, Adli Tıp Kurumlarına toplam 124 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanına göre; Hizmetli, halkla ilişkiler personeli, kimyager, tıbbi laborant, bilgi belge yönetimi, hemşire, patoloji, teknisyen, mühendis, biyolog, otopsi teknikeri, infaz koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Adli Tıp Kurumu, Yozgat, İstanbul, Şırnak, Bingöl, Gaziantep, Ankara, İzmir, Van, Trabzon, Bursa, Adana ve Antalya, Diyarbakır şehirlerinde alım yapacak.

Başvuru Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.

(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru yeri, şekli ve tarihi;

Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  adresi üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 03 Nisan 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

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