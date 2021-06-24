Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Dışarda bulunan binlerce kader mahkumunun merakla beklediği havadis Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? TBMM Adalet Komisyonu açık cezaevi izinleri konusunda nasıl bir karar aldı?
Dışarda bulunan binlerce kader mahkumunun merakla beklediği havadis Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? TBMM Adalet Komisyonu açık cezaevi izinleri konusunda nasıl bir karar aldı?
KOMİSYON KABUL ETTİ
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:
"Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi."
|İmsak
|02:46
|Güneş
|04:36
|Öğle
|12:14
|İkindi
|16:08
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23