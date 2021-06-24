Dışarda bulunan binlerce kader mahkumunun merakla beklediği havadis Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? TBMM Adalet Komisyonu açık cezaevi izinleri konusunda nasıl bir karar aldı?

KOMİSYON KABUL ETTİ

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, açık cezaevindeki hükümlüklere Covid salgını nedeni verilen izinlerin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergenin komisyonda kabul edildiğini açıkladı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi."