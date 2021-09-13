AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van’da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van’a geldi.

GÜNCEL 13.09.2021, 16:21
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van’da

Programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Ali Paşa Toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez’den son dönemde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Yüzer, alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’a günü anısına üzerinde Akdamar Kilisesi bulunan plaket verdi.

Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0