93 milyon TL'lik arsa İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve değeri yaklaşık 93 milyon TL olan 6 adet taşınmaz, TOKİ'den devir alınarak İpekyolu Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirildi.

İpek Park'ın yanında bulunan ve değeri yaklaşık olarak 93 milyon TL olan alanda, yine halkın hizmetine sunulmak üzere sosyal donatılar yapılması bekleniyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Aslan daha önce yaptığı açıklamada, belediye tahsis edilen alanda kapalı pazar, eğitim köşkü, kütüphane yapmayı planladıklarını ifade etmişti.

Şerefiye Mahallesi'nde bulunan hazineye ait, devasa arazinin belediyeye devredilmesi ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Van Bölge Gazetesi

