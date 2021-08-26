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93 milyon TL'lik arsa İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve değeri yaklaşık olarak 93 milyon TL olan 6 adet taşınmaz TOKİ'den, İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi.

GÜNCEL 26.08.2021, 09:40
93 milyon TL'lik arsa İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve değeri yaklaşık 93 milyon TL olan 6 adet taşınmaz, TOKİ'den devir alınarak İpekyolu Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirildi.

İpek Park'ın yanında bulunan ve değeri yaklaşık olarak 93 milyon TL olan alanda, yine halkın hizmetine sunulmak üzere sosyal donatılar yapılması bekleniyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Aslan daha önce yaptığı açıklamada, belediye tahsis edilen alanda kapalı pazar, eğitim köşkü, kütüphane yapmayı planladıklarını ifade etmişti.

Şerefiye Mahallesi'nde bulunan hazineye ait, devasa arazinin belediyeye devredilmesi ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Van Bölge Gazetesi
 

#ipekyolu belediyesi #sinan aslan #ipek park
Yorumlar (4)
Tebrikler. 15 saat önce
Mükemmel bir devlet adamıydı. Van'a ve ülkeye hizmetler yapmak isteyen ve yapacak bir insan. Umarız bu alanlar kendisinden sonra yıllarca beklemez ve lüzumsuz şekilde heba edilmez. Umarız bu altı parselin tamamı park, yeşil alan ve sosyal donatı olur. Hizmetler artarak devam etmeli. İnsan ölür kalır eseri demişler.
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Bekletilmesin. 15 saat önce
Park, kapalı semt pazarı çarşısı, çocuk oyun alanları, semt kütüphanesi olarak hemen projelendirilip ilk kazma vurulmalı. Yoksa bu taşınmazlar berheva olup gider. Teşekkürler değerli kaymakamımız.
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Halit 13 saat önce
Bence belediye ye ait güzel bir çocuk kreşi yapılsın önce koskoca Van da belediyelere ait çocuk kreşi hiç yok
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vanlı 16 saat önce
inşAllah güzel şeyler yaparlar ipek parka yakışır projeler olur umarım
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