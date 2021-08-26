93 milyon TL'lik arsa İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi
İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve değeri yaklaşık olarak 93 milyon TL olan 6 adet taşınmaz TOKİ'den, İpekyolu Belediyesi'ne tahsis edildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve değeri yaklaşık 93 milyon TL olan 6 adet taşınmaz, TOKİ'den devir alınarak İpekyolu Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Aslan daha önce yaptığı açıklamada, belediye tahsis edilen alanda kapalı pazar, eğitim köşkü, kütüphane yapmayı planladıklarını ifade etmişti.
Şerefiye Mahallesi'nde bulunan hazineye ait, devasa arazinin belediyeye devredilmesi ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Van Bölge Gazetesi
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0