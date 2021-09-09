9 Eylül Yayın Akışı, TV kanallarının Yayın Akışı Değişti Mi?
Bugün Hangi Kanalda, hangi programlar, hangi diziler olacak? Yayın Akışları şu şekilde..
Bu Gün Kanallarda Hangi Diziler Var? 9 Eylül Perşembe
TRT1
05:45- Tövbeler Olsun
08:55- Kalk Gidelim
12:35- Benim Adım Melek
16:10- Teşkilat
19:00- Trt1 Ana Haber
20:00- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
01:55- Seneye Bu Zamanlar
KANAL D
06:30- Sihirli Annem
09:00- Neler Oluyor Hayatta
11:00- Kırık Hayatlar
13:00- Gelinim Mutfakta
16:00-Ece Üner ile Susma
18:45- Kanal D Ana Haber
20:00- Camdaki Kız
23:40- Baht Oyunu
SHOW TV
06:00- Yeni Gelin
08:30- Bu Sabah
11:00- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15.00-Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45-Show Ana Haber
20:00- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00- Sakar Şakir
ATV
08:00- Kahvaltı Haberleri
10:00- Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00- Atv Gün Ortası
14:00- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20- Esra Erol’da
19:00- Atv Ana Haber
20:00- Bir Zamanlar Çukurova
TV8
06:30- Oynat Bakalım
07:15- 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30- Oynat Bakalım
09:30- MasterChef Türkiye
14:15- Paylaş Benimle
15:00- Paylaş Benimle / Yeni Bölüm
17:15- MasterChef Türkiye
20:00- MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15- Paylaş Benimle
FOX
08:00- İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45- Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00- En Hamarat Benim
16:00- Fulya İle Umudun Olsun
19:00- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00- Kiracı
22:15- Fulya İle Umudun Olsun
00:30- Tatlı Bela
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0