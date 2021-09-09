9 Eylül Yayın Akışı, TV kanallarının Yayın Akışı Değişti Mi?

Bugün Hangi Kanalda, hangi programlar, hangi diziler olacak? Yayın Akışları şu şekilde..

GÜNCEL 09.09.2021, 12:04 09.09.2021, 12:05
9 Eylül Yayın Akışı, TV kanallarının Yayın Akışı Değişti Mi?

Bu Gün Kanallarda Hangi Diziler Var? 9 Eylül Perşembe

TRT1

05:45- Tövbeler Olsun

08:55- Kalk Gidelim

12:35- Benim Adım Melek

16:10- Teşkilat

19:00- Trt1 Ana Haber

20:00- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

01:55- Seneye Bu Zamanlar

KANAL D

06:30- Sihirli Annem

09:00- Neler Oluyor Hayatta

11:00- Kırık Hayatlar

13:00- Gelinim Mutfakta

16:00-Ece Üner ile Susma

18:45- Kanal D Ana Haber

20:00- Camdaki Kız

23:40- Baht Oyunu

SHOW TV

06:00- Yeni Gelin

08:30- Bu Sabah

11:00- Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00-Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45-Show Ana Haber

20:00- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00- Sakar Şakir

23:35- Köyden İndim Şehire

ATV

08:00- Kahvaltı Haberleri

10:00- Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00- Atv Gün Ortası

14:00- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20- Esra Erol’da

19:00- Atv Ana Haber

20:00- Bir Zamanlar Çukurova

TV8

06:30- Oynat Bakalım

07:15- 8’de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30- Oynat Bakalım

09:30- MasterChef Türkiye

14:15- Paylaş Benimle

15:00- Paylaş Benimle / Yeni Bölüm

17:15- MasterChef Türkiye

20:00- MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15- Paylaş Benimle

FOX

08:00- İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45- Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00- En Hamarat Benim

16:00- Fulya İle Umudun Olsun

19:00-  Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00- Kiracı

22:15- Fulya İle Umudun Olsun

00:30- Tatlı Bela

#Tv #yayın
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Namaz Vakti 09 Eylül 2021
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Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
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