80 yaşındaki adam traktörün altında ezilerek can verdi
Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam olay yerinde can verdi.
Alınan bilgiye göre, Burunsuz köyünde yaşayan Osman Karatepe, hayvanlarını otlatmak için traktörü ile ormanlık alana gitti.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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