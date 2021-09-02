80 yaşındaki adam traktörün altında ezilerek can verdi

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam olay yerinde can verdi.

GÜNCEL 02.09.2021, 13:09
80 yaşındaki adam traktörün altında ezilerek can verdi

Alınan bilgiye göre, Burunsuz köyünde yaşayan Osman Karatepe, hayvanlarını otlatmak için traktörü ile ormanlık alana gitti.

Hayvanların gelmesine rağmen köye dönmeyen Karatape'yi aramaya giden yakınları, traktörü devrilmiş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#karabük
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