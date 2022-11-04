8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara çeşitli illerden 60 firma katıldı.

İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı fuarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Expo Fuar Anonim Şirketi Koordinatörü Veysi Uyğun, "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı"nı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Uyğun, "120 marka sergileniyor, fuarımız dokuz gün sürüyor. İlgi çok iyi. Katılımcılar alış veriş yapıyor." dedi.

Fuara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, VATBO Başkanı Naif Süer, ESOB Başkanı İsa Berge, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kurum müdürleri katıldı.