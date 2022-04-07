7 Nisan Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı 2022

Süper Loto çekiliş sonuçları heyecanla araştırılıyor. Haftada 3 gün yapılan çekiliş sonucu haberimizde..

GÜNCEL 07.04.2022, 20:38 07.04.2022, 21:01
7 Nisan Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı 2022

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 7 Nisan Perşembe 2022 tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

7 NİSAN PERŞEMBE 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

7 Nisan Perşembe 2022 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonucu için tıklayınız..

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Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 33 74
2. 1461 Trabzon FK 33 67
3. Bodrumspor 33 64
4. Sivas Belediyespor 33 57
5. Afjet Afyonspor 33 56
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 33 56
7. Çorum FK 33 55
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 32 53
9. Somaspor 32 49
10. İnegölspor 33 49
11. Ankaraspor 33 47
12. Etimesgut Belediyespor 33 40
13. Diyarbekirspor 33 38
14. Serik Belediyespor 33 36
15. Sarıyer 33 36
16. Adıyaman FK 33 35
17. Turgutluspor 33 31
18. Ergene Velimeşespor 33 28
19. Niğde Anadolu FK 33 22
20. Kahramanmaraşspor 33 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18