610 çiftçiye tarımsal eğitim verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca desteklenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından yürütülen eğitim programları Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Kars ve 15 ilçede gerçekleşti. Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan eğitimler, önceki gün Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimlerle son buldu.

Toplamda 21 eğitimin verildiği proje kapsamında, 610 çiftçiye; 7 adedi ‘İyi Tarım Uygulamaları’, 14 adedi ise ‘Modern Hayvancılık Teknikleri’ konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bölgenin potansiyelinin bitkisel üretim ve hayvancılık olduğunu, bu nedenle kırsal kalkınmayı esas alan bir kurum olarak DAP desteklerinin yüzde 78’inin tarım sektörüne ayrıldığını belirtti.

Bu açıdan bakıldığında, Bölgenin kırsal kalkınma konusundaki eksikliklerini tamamlamak ve tarımın daha bilinçli ve verimli yapılması için verilen eğitimleri çok önemsediklerini ifade eden Başkan Demirdöğen, eğitimleri üretimin olmadığı aylara denk getirmeye çalıştıklarını, bunu da “Kışın Eğitim, Yazın Üretim” anlayışıyla yaptıklarını söyledi.

Başkan Demirdöğen, şunları kaydetti:

“DAP İdaresi olarak, tarımsal destekler başlığı altında; hayvancılık, bitkisel üretim, tarımsal sulama gibi alanlarda destek veriyoruz. Amacımız ise bölgedeki üretimi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Bu nedenle, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı projelere destek sağlıyoruz.

Verdiğimiz bu desteklerin üretime yönelik olumlu yansımalarını inşallah önümüzdeki süreçte görmüş olacağız. Kalkınmanın sürdürülebilirliği anlamında eğitim çok önemli. Bölgenin potansiyeli tarım, bu potansiyelin artırılması ise ancak eğitimle gerçekleşebilir.

Bilinçli bir üretim için farkındalık oluşturan bu eğitim programında başarılı olan çiftçilerimize sertifika verildi, ayrıca iş tulumu ve çizme hediye edildi.”

Çiftçi eğitimlerinin bununla sınırlı olmadığını dile getiren Başkan Demirdöğen, Elazığ, Erzurum ve Van İllerinde kurulan DAP Çiftçi Eğitim Merkezleri’nde de konaklamalı, uygulamalı tarımsal eğitimlerin yıl boyunca devam ettiğini söyledi. Demirdöğen, “Bu zamana kadar bu merkezlerde 6 bin çiftçimize uygulamalı eğitim verildi” dedi.