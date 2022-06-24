6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluğa hapis cezası geliyor

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi, stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

GÜNCEL 24.06.2022, 10:35
6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluğa hapis cezası geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

24 maddeden oluşan 6. yargı paketinin içeriği şöyle:

Cezalarda artırıma gidilecek
Yasa teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor.

Buna göre; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak
Ayrıca hakim adaylığı kurumu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacak. İyi yetiştirilmeleri amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim verilecek. Yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisi'nde yüz yüze eğitim alacak.

Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.

Noterler taşınmaz satış işlemleri yapacak
Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

Tapu kayıt örneği noterlerle paylaşılacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacak.

Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksikliği halinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacak.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecek.

Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak arşivlenecek.

Noter ücreti 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak
Kanuna göre, noterler taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacak.

Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki durumun varlığı halinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı istenmeyecek.

İNTERNETHABER

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