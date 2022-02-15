6 ilde hız ihlal tespit sistemi kuruldu! İşte o iller..
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 6 ile hız ihlal tespit sistemi kuruldu.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi kullanıldığı, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' kurulum çalışmalarının başladığı belirtildi.
EGM: 6 ilde Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri kuruldu
Açıklamada, "Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında; Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya illerimiz sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğundaki 26 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Sistemlerin öncesine, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacaktır.
Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.DHA
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