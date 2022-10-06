6 Ekim Perşembe Süper Loto Çekiliş Sonuç Ekranı 2022

Haftanın üç günü Süper Loto çekilişi yapılıyor. Süper loto tutkunları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte son çekilen çekiliş sonuçları..

Çılgın Süper Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

6 Ekim Perşembe Süper Loto Çekiliş Sonuç Ekranı

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