4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı

Sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda Pinyanişi aşiretine bağlı Y. ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı M. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi. Köye geçici süreliğine giriş-çıkışlar yasaklanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazelerinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor. İHA-AA