3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor? 3600 Ek Gösterge Meclise Mi Geliyor? 3600 Ek Gösterge Şartı Ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde sevindiren gelişme ise 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli düzenleme hiç kuşkusuz 3600 ek gösterge olmuştu. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin çıkacağına ilişkin mesajları vermişti. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge artışı ile maaşlara ne kadar zam yapılacak? 3600 ek gösterge ikramiye artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ek gösterge artışı şartı ne olacak?

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?

3600 ek gösterge bekleyen memur ve memur emeklisi yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte ek gösterge düzenlemesinin görüşülüp yasalaşacağı Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3600 ek gösterge artışındaki açıklamaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3600 ek gösterge artışı için verdikleri sözün arkasında olduğunu ifade etmesi milyonlarca emekli ve memur çıkacak olan 3600 ek gösterge yasasını beklemekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini verdi.

3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Bilgin, “Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis’in inisiyatifinde” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 2.5 aylık aranın ardından 1 Ekim’de açıldı. Yeni yasama yılında 2018’den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge sorununun da çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. Posta’nın haberine göre, memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar için de bir ek gösterge rakamı belirlenmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da.

Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.



Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.



Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.



Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor. Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.



Sadece öğretmen, imam-hatip, polis ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, kamu yönetiminde bürokratik bazı dengeleri de etkileyecektir. Memurlardan il müftüsü 3600, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü 3000, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Daire Başkanları ile diğer birinci sınıf Emniyet müdürleri 3600, diğer Emniyet müdürleri 3000, uzman tabip, tabip, diş hekimi 3600, yönetici konumunda olan şube müdürü 2200 ek gösterge rakamlarından yararlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu. Soylu,



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu. Soylu, "Bugün yine Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." diye konuştu. 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,



3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.



Öte yandan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

