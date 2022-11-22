3'ten fazla araç satışı yapan yandı! 100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Cezalar yolda...

Otomobil piyasasında tüm gözler sıfır otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesine çevrilirken, ikinci el araç piyasası da yakın takibe alındı. 100 bin kişinin kurala uymadığı ortaya çıkarken; yetki belgesi olmayan ve bir takvim yılı içerisinde 3’ten fazla araç satan kişilere, tebligatlar gönderilmeye başlandı. Gelecek bir vergi cezasıyla birlikte, ikinci el otomobil satışından elde edilen karın yüzde 40'ına kadar kesilebilecek.

GÜNCEL 22.11.2022, 17:17
3'ten fazla araç satışı yapan yandı! 100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Cezalar yolda...

Otomobil piyasası hareketli günler yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesi açıklaması sonrası sıfır otomobil almak isteyenler heyecanla beklerken; düzenleme öncesi satışlar ise adeta durdu. Fiyatların düşmesinin beklendiği ikinci el araç piyasasında da denetimler sıklaştırıldı.

İNCELEMELER BAŞLADI: 100 BİN KİŞİ KURALA UYMUYOR
Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı. 1 takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi. 100 bin kişinin kurala uymadığı ortaya çıktı.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLADI"
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu kişilerin tespiti için trafik tescil bürolarından, noterlerden bilgi alındığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Bunun bankacılık sisteminden temin ettiği bilgi ve belgelerle de destekledi. Ve bu 100 bin kişi haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına oradan da Vergi Dairesi Başkanlığına gönderdi.”

ARAÇ SATIŞINDA KURALA UYMAYANA CEZA
TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; 4'üncü araç satışı yaptıkları tarihten itibaren, vergi mükellefiyet kaydı açtırmayanlar listede.

3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi.

İLK TEBLİGATLAR GÖNDERİLDİ
İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı. Mali Müşavir Tolu, söz konusu kişilerin her araçtan ne kadar kar ettiklerine dair bilgilerin maliyenin elinde bulunduğunu, mükelleflerin komisyonlarda bu durumla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

İzahatı yeterli görülmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak. Geçmişe dönük vergi mükellefiyeti belirlenecek.

YÜZDE 40'A KADAR ÇIKAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ VAR
Mali Müşavir Tolu , “Elde ettikleri karların tutarına göre yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var. O oranda bir gelir vergisi tarhiyatı yapılacak. Gelir vergisi ve KDV tutarının toplamı üzerinden bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek. Ayrıca bunlar mükellefiyet kaydı açtırmadıkları ve belge düzenlemedikleri için her bir belgeye yazmaları gereken tutarın yüzde 10'u tutarında özel hususluk cezası kesilecek" bilgisini paylaştı.

Uygulamayla ikinci el otomobil satışında tüketici mağduriyetleri azalacak, vergi kayıplarının önüne geçilecek.

Mynet

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