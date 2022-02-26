3. Ordu Komutanlığı'na evlilik eğitimi verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3. Ordu Komutanlığı’na bağlı MEBS Alayı’nda Aile Eğitim Programı (AEP) ve evlilik öncesi eğitimler verildi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve koordinesini Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi eğitimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde katılımcılara, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri konuları üzerinde duruldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmalarının devam edileceği bildirildi. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri Erzincan’da 3. Ordu Komutanlığı’na bağlı MEBS Alayı’nda yapıldı.

Ayrıca, 2020 yılında, Evlilik Öncesi Eğitim Programının tanınırlığını, kamuoyu farkındalığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, evlilik ve aile kurumuna ilişkin olumlu düşüncelerin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi” de oluşturuldu.

Proje kapsamında, Evlilik Öncesi Eğitim için temel metinleri ve görsel materyalleri Aile Eğitim Programı (AEP) ünitelerinden seçilerek Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık ile Eğitici El Kitabı şeklinde 4 kitap da vatandaşların hizmetine sunuldu.