3 ile sivil araç geçişi durduruldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararlarını açıkladı. Oktay yaptığı son dakika açıklamasında “Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir” ifadelerini kullandı.

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