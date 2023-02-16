258 saat sonra Neslihan Kılıç, enkazdan sağ çıkarıldı

Depremin 11. gününde enkaz çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta, 258 saat sonra Neslihan Kılıç isimli kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan canlar ile yeniden umutlanıyoruz. Peş peşe gerçekleşen mucize haberlere bir yenisi eklendi. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.