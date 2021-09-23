23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 23 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?

Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık.

23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show Tv, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine

16:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:30 Şans Kapıyı Çalınca

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 Fulya ile Umudun Olsun

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Kalk Gidelim

11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Şaban Oğlu Şaban

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çobanın İbadeti

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul