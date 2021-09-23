23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 23 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık. 23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 23 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 23 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık.
23 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show Tv, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Kalk Gidelim
11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Şaban Oğlu Şaban
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Çobanın İbadeti
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0