21 Aralık Salı Süper Toto sonuçları açıklandı mı?
Süper toto takipçilerinin beklediği skor sonuçları neler? Süper toto skor sonuçları karşılaştırma detayları ile birlikte haberimizde yer verdik.
Süper toto takipçilerinin beklediği skor sonuçları neler? Süper toto skor sonuçları karşılaştırma detayları ile birlikte haberimizde yer verdik.
Süper Toto Sonuçları!
TARİH KARŞILAŞTIRMA SKOR SONUÇ
1 11.10.2021 21:45 Letonya-Türkiye 1 - 2 2
2 09.10.2021 16:00 Kazakistan-Bosna Hersek 0 - 2 2
3 09.10.2021 16:00 Litvanya-Bulgaristan 3 - 1 1
4 09.10.2021 19:00 Azerbaycan-İrlanda 0 - 3 2
5 09.10.2021 19:00 Finlandiya-Ukrayna 1 - 2 2
6 09.10.2021 19:00 Gürcistan-Yunanistan 0 - 2 2
7 09.10.2021 19:00 İskoçya-İsrail 3 - 2 1
8 09.10.2021 21:45 Andorra-İngiltere 0 - 5 2
9 09.10.2021 21:45 Macaristan-Arnavutluk 0 -1 2
10 09.10.2021 21:45 Moldova-Danimarka 0 - 4 2
11 09.10.2021 21:45 İsviçre-Kuzey İrlanda 2 - 0 1
12 11.10.2021 21:45 Hırvatistan-Slovakya 2 - 2 0
13 11.10.2021 21:45 K Makedonya Cm.-Almny 0 - 4 2
14 11.10.2021 21:45 Romanya-Ermenistan 1 - 0 1
15 11.10.2021 21:45 Slovenya-Rusya 1 - 2 2
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10