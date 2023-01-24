2023 yılı hac kayıt başvuru süresi uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık" dedi.

GÜNCEL 24.01.2023, 09:26
2023 yılı hac kayıt başvuru süresi uzatıldı

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor...

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 yılı hac takvimine odaklandı.

Vatandaşlar büyük bir heyecanla hac kurasını beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir açıklama geldi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirtti. 

Başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı
"Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz." diyen Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi:

"Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık. Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz."

Ensonhaber

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