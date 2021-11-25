2023 seçimleri ne zaman, hangi ayda olacak? Seçimler ne zaman yapılacak?

2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Seçimler ne zaman yapılacak hangi tarihler arasında yapılacak? 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacak? Seçimler ne zaman yapılacak? 2023 seçimleri ne zaman, hangi ayda olacak? Türkiye ekonomisi neden hedefte?

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

KİM ÖNDE?

AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler için içeride ve dışarıda onların sözcülüğünü yapanların kafalarını ezerek, inlerine girerek kimsenin bizi yolumuzdan saptıramayacağını Çankırı'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN FARKI BU"

Cumhur İttifakı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbaşoğlu, "Cumhuriyet döneminde 6 bin kilometre yol yapılmış, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yılda bunu yaklaşık 30 bin kilometreye getirdik. Bunu 5 misli arttırmışız. İhracatımız 210 milyar doların üzerinde. Bir tarafta bizden önce 36 milyar dolar, bir tarafta bugün 220 milyar dolara yaklaşacak seviye; yüzde 600 oranında büyümeye vesile olmuşuz. AK Parti'nin, Recep Tayip Erdoğan'ın farkı bu. Bu parti meselesi değil, bir matematik hesabı" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI DÜŞMÜYOR"

Ardından CHP'yi eleştiren Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor. Bu yalan ve kurgu siyasetinin elinde patladığını gören Kılıçdaroğlu ve yandaşları, bütün her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta olduğunu, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördükleri için, 2023'e kadar da yamalı bohça ittifaklarının dikişlerinin tutmayacağını, patlayacağını bildikleri için 'baskın seçim' diyorlar. İçleri kaynıyor." dedi.

"AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ"

Öte yandan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yılına A Haber televizyonuna konuk oldu. Anketlerde algı operasyonlarına başvurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, "CHP'nin yaptırdığı kamuoyu çalışmalarını alın hiç fark etmez. CHP bir milim ileri gidemiyor, AK Parti açık ara birinci parti." diye konuştu.

İSTANBUL'DA DA ÖNDE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranını açıkladı.

AK Parti'nin net bir şekilde kazanacağını ifade eden Kabaktepe, ''Şunun altını çizmek lazım! Önceki seçimlere baktığımız zaman AK Parti'nin oyu düşmedi. Daha yüksek oy aldı" dedi.

"Ben bizim yaptığımız araştırmalar ve başkalarından da söyleyim." diyen Kabaktepe, "Konda bir araştırma yayınladı. CHP'ye Türkiye geneli 24 verdi. İstanbul da Türkiye genelinin ya 1-2 puan üstüdür ya da 1-2 puan altıdır. AK Parti'ye de yüzde 32 verdi."

"Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada, İstanbul'da bizim oyumuz yüzde 39. Bu bizim oyumuz!

İttifak oyumuz değil. İttifak oyumuz 46. Bu oy oranları hem 2023'ü kazanmamızı hem de Büyükşehiri kazanmamız anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

kaynak:a haber



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