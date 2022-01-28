2022 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik için yeni ücretlendirme belli oldu. Enflasyon artışı ve dolar kurundaki hareketlenme sonrası devlet bedelli askerlik ücretlerini arttırdı. İşte 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusunun cevabı...

ADAYLARIN ASKERLİK YERİ VE TARİHİ AÇIKLANDI

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan adayların bugün itibarıyla askerliklerini nerede ve ne zaman yapacakları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada; "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denmişti.

Öncesinde bedelli askerlik başvurusu yapıp ücretini yatıran adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor. Askerlik sevk belgesini almak için asker adaylarının öncesinde bir Kovid-19 anketi doldurması ve sistem tarafından yönlendirilen yerde PCR testi yaptırması istenecek. Testin negatif çıkması halinde askerlik şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden sevk belgeleri aynı gün içerisinde alınabilecek.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU!

Memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir bedelli askerlik fiyatları artıyor. Memurlara yapılan zamma oranla bedelli askerliğe de zam geliyor. Hesaplamalarla birlikte 2022 bedelli askerlik fiyatları 56 bin 500 TL olmuş durumda.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru esasları aşağıdakilerdir:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

- Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

- İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

- Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

- Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

- Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

- Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

- Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler. Haber365