2022 Yılbaşı Milli Piyango İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango bileti alanların gözü çekilişin yapılacağı anda. Yılbaşının gelmesi ile bilet alanlar içinde büyük an geldi. Çekilişin yapılmasına sayılı saatler kala herkesin gözü ekranlarda.

2022 Yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?

31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak