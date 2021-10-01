Polis olma hayali kuranlar ve polis olmak isteyip sınavlara katılanlara güzel haber geldi. Pomem mülakat sonuçları bugün açıklandı. mülakat sonuçlarının açıklandığı bilgisi resmi siteden duyuruldu. 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı! Pomem mülakat sonuçlarına nereden bakılır? Pomem mülakat sonuçları nerede yayınlandı?

2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi resmi sitesinde "Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 29-30 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz." açıklaması ile duyuruldu.

Pomem mülakat sonuçlarına nereden bakılır?

Pomem mülakat sonuçlarına ulaşmak isteyenler, sonuçlara e devletten yada aşağıya bıraktığımız linkten bakabilirler.

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