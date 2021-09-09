2021 Miss Turkey Birincisi Seçildi!
Türkiye güzelini arıyor! Her sene düzelenen Miss Turkey yarışmasında, Türkiye’nin en güzel kadınları bir araya geldi, güzellikleri haricinde hepsi de iyi eğitim almış olup, kendilerini iyi yetiştirmiş kadınlardan oluşmuş olması dikkat çekiyor. Miss Turkey biricinci güzelini şimdi daha yakından görelim ve daha yakından tanıyalım. Sizce birinci olan isim güzellik algınıza uyuyor mu?
MİSS TURKEY YARIŞMASININ KAZANANI
Yirmi finalist arasından, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran, Miss Turkey yarışmasının asıl galibi genç yarışmacı kim? İşte birinci seçilen o isim Dilara Korkmaz'dır. Törende sırasında sektörün içinde eskiden bulunmuş olan ünlü isimlerde vardı. Bu isimler yarışmanın jüriliği üstlendi. Bunlar; Can Sandıkçıoğlu, Azra Akın, Çağla Şikel, Emre Tuna, Sinan Tuna, Aslıhan Koruyan Sabancı, Arzum Onan, Yıldırım Mayruk gibi isimler.
DİLARA KORKMAZ KİMDİR?
Dilara Korkmaz oldukça genç, güzel ve aynı zamanda başarılı bir kadındır. 23 yaşında olan genç kadın, 2010 yılında yine Miss Turkey yarışmasında yer alan Dilay Korkmaz’ın kardeşidir. Bu duru güzellik şu an da Ankara Üniversitesi’nde Finans Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Dilara Korkmaz 1.77 boyundadır. Miss Turkey güzelimiz ülkemizi Miss Word yarışmasında temsil etmek üzere çalışmalara başladı bile.Şimdi dikkat çekici uzun boyu ve kusursuz fiziğiyle işte Dilara Korkmaz..
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