2021- 2022 KYK Ücretleri Güncellendi Mi?

YKS sonuçları açıklanan çiçeği burnunda gençlerin yurt başvurularına başladı. Güncel fiyatların ve konuk öğrenci ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu. Kredi ve Yurtlar kurumunun güncel fiyat listesi nasıl olacak? Uzun süren pandeminin ardından fiyatlar nasıl olacak. Hem güncel yurt fiyatlarını hem de konuk öğrenci ücretlerinin işte detayları..

Yüz yüze eğitim başlamadan merak konusu olan güncel yurt fiyatları ve konuk öğrenci fiyatlarına gelen yeni güncel rakamları paylaşacağız. YKS sonrasında sıkça aratılan haberlerden biri olan KYK fiyatlarını sizler için araştırdık.

GÜNCEL YURT FİYATLARI

Yurt ücretleri 2021-2022 eğitim yılında minimum 300 lira olarak kararlaştırıldı. Yeni yapılan yurtlarda bu ücret aralığı 300-500 arasında değişmektedir. Yurda kayıt yapacak öğrencilerin bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bir aylık depozito vermeleridir. Ödeyeceğiniz tutar aylık bazda belirtilen fiyat aralığında olacaktır. Yani 1 ay kaldıysanız 300-500 fiyat aralığında, 2 ay kaldıysanız 600-1000 fiyat aralığında yurt ödemeniz olacaktır.

KONUK ÖĞRENCİ FİYATLARI

Konuk öğrenci fiyatları belirleyen aylık ödeme ücretinden hesaplanır. Örneğin yurt ödemeniz 400 TL ise günlük ödeme yapacağınız ödeme 16.66 liraya takabül eder. Yani toplam tutarı günlük bazda hesaplayabilirsiniz.

Ayrıca KYK yurtlarında kategorize edilen yurt tiplerine göre ücretlendirme olacak. Bu ücretlendirme tamamen yurdun konfor ve yeni olup olmadığı durumuna göre değişmektedir. Bu tipler şu şekilde;

Birinci Tip KYK Yurtları- 230 TL 314 TL

İkinci Tip KYK Yurtları- 250 TL 342 TL

Üçüncü Tip KYK Yurtları- 290 TL 396 TL

Dördüncü Tip KYK Yurtları- 325 TL 444 TL

Beşinci Tip KYK Yurtları- 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK Yurtları- 500 TL 683 TL