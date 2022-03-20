20 Mart Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2022 / Süper Loto sonuçları:

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 20 Mart Pazar 2022 tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

20 MART PAZAR 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

20 Mart Pazar 2022 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonucu için tıklayınız..