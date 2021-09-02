20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları ne zaman açıklanacak

Öğretmen ataması için tercihler bugün sona eriyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın açıklanacak.

GÜNCEL 02.09.2021, 14:02 02.09.2021, 14:11
20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları ne zaman açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihler 29 Ağustos itibarıyla yapılmaya başlandı.

Bugün öğretmen adayları için tercihlerin son günü. Adaylar, tercihlerini e-devlet üzerinden yapıyor.

Atama sonuçları ise yarın ilan edilecek.

Kaynak:türkgün

#atama
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