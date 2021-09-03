20 Bin Öğretmen Atama Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Sonuçlar Nereden Sorgulanır?

20 Bin Öğretmen'in Hayali Gerçek Oldu. CumhurBaşkanı Öğretmen Ataması İçin Yapılan Kura İşlemini Başlattı. Peki Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır? Sonuçlar Açıklandı Mı? Sonuçlar Nereden Ve Nasıl Sorgulanır?

Öğretmen olma hayali kuran 20 bin kişinin hayali gerçek oluyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle başladı. Erdoğan ataması yapılan öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Atama sonuçlarını merak eden öğretmen adayları da 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden sorgulanır? sorusuna yanıt arıyor.

20 bin öğretmen atama kura sonuçları sorgula

Öğretmen atamaları snuçları 1 saat içinde e-devlet ve MEB sitesinden yayınlanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

"Öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik