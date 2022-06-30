2 yaşındaki minik Asaf Van'da yaşam savaşını kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Asaf, Van'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi.
Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi. İHA
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