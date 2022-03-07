2 bin 800 rakımda karla mücadele
Hakkari’nin Durankaya beldesinin 2 bin 800 rakımlı Şivekür zirvesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Durankaya beldesi ve grup köylerin alternatif yol olarak kullandığı 2 bin 800 rakımlı Şivekür zirvesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 5 metre karın bulunduğu yolda çalışan il özel idaresi karla mücadele ekipleri, yer yer zor anlar yaşıyor.
4 iş makinesi ile zirvede yapılan karla mücadele çalışması aralıksız olarak devam ediyor. Kapalı yüzlerce köy ve mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açan il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin yüksek rakımlı bölgelerdeki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
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