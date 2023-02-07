2 aylık Mehmet bebek 29 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir mucize daha yaşandı. 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine sevk edildi.

MEHMET BEBEĞİN ANNESİ VE BABASI ENKAZ ALTINDA

Minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasının hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, ekipler canla başla çalışarak çifti kurtarmak için zamanla yarışıyor.

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