2 aylık Mehmet bebek 29 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı
Dün gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 10 ilimizi daha etkileyen deprem, yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken sevindiren haber Hatay'dan geldi. 29 saat sonra sonra 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir mucize daha yaşandı. 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine sevk edildi.
MEHMET BEBEĞİN ANNESİ VE BABASI ENKAZ ALTINDA
Minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasının hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, ekipler canla başla çalışarak çifti kurtarmak için zamanla yarışıyor.
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