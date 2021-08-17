16 yaşındaki genç kız arkadaşı tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü

Kayseri İncesu son dakika haberi yürek yaktı. İlçenin Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşanan olayda eğlenmek için bir araya gelen gençlerin gecesi kanlı bitti. İddiaya göre arkadaşı O.Ç.'nin evindeki eğlenceye katılmak için gelen 17 yaşında B.A. aynı sebeple evde bulunan 16 yaşındaki I.T.’yi pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

HAYTAP'ın Sahibi Kim? Kimin?

HAYTAP'ın Sahibi Kim? Kimin?

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan gençlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adres sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki I.T’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

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ŞÜPHELİ FİRAR ETTİ

Olay yerinde ekipler inceleme yaparken deliler toplandı. Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için de polis ekipleri çalışma başlattı. Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak öldüren cinayet şüphelisi B.A. polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cesedi otopsi için morga götürülürken cinayet şüphelisi de ilçe emniyet müdürlüğünde sorguya alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:İlan365