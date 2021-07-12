16 Temmuz tatil mi cuma günü tatil mi? Kurban bayramı tatili hangi günden itibaren başlıyor? kurban bayramı ne zaman?

16 Temmuz Cuma tatil mi? soruları 15 Temmuz’un resi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cumaya denk gelmekte. 16 Temmuz tatil olursa kurban Bayram tatili 11 gün olma durumu söz konusu olduğundan Kurban Bayram tatili için tatil planı yapanlar 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? sorularını sormaya başladı.

GÜNCEL 12.07.2021, 17:13
16 Temmuz tatil mi cuma günü tatil mi? Kurban bayramı tatili hangi günden itibaren başlıyor? kurban bayramı ne zaman?

15 Temmuz resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor. Öte yandan bir gün öncesi resmi tatil olan 16 Temmuz Cuma günü için tatil beklentisi devam ediyor.

16 Temmuz tatil mi?
16 Temmuz’da tatil var mı? 16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek, kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek. Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor?
2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.yeniakit

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