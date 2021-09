15 Eylül tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün hangi önemli olaylar oldu? Hangi önemli isimler doğdu? Hangi savaşlar oldu?

Tarihte bugün neler olduğu çoğu kişide merak konusu olmuştur. Tarihte yaşanan önemli olayları önemli savaşları, doğumları, ölümleri, özel günleri hepsini sizin için araştırdık. Peki tarihte bu gün neler oldu? Hangi önemli olaylar oldu? Hangi önemli isimler doğdu, öldü? 15 Eylülde hangi özel günler var? Hangi tatiller var?

*Olaylar

Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist Fırkası kurucusu İştirakçi Hüseyin Hilmi Bey

1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.

1821 - Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.

1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.

1917 - Geçici Hükûmet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.

1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.

1928 - İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen "küf"ü bularak, "penicillium notatum" adını verdi.

1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında, Büyük Britanya savaşının en önemli gününde Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, Luftwaffe'ye ait 185 Alman uçağını düşürdü.

1949 - Seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Batı Almanya'nın ilk Şansölyesi oldu.

1955 - Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi.

1961 - Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında ise müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

1962 - Maltepe Ortaokulu açıldı.

1963 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Devlet Başkanı oldu.

1966 - Saraybosna'da düzenlenen Balkan Oyunları'nda, maraton dalında İsmail Akçay Balkan Şampiyonu, Hüseyin Aktaş ise ikinci oldu.

1975 - Beyrut'ta Hristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı.

1975 - Pink Floyd'un "Wish You Were Here" albümü piyasaya çıktı.

1980 - 12 Eylül Askeri Darbesi'ni izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldırıldı; işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alınmaya başlandı ve yerlerine çoğunlukla subaylar atandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve Hak-İş'in bankalardaki paraları bloke edildi, sendika yöneticileri ile iş yeri temsilcileri teslim olmaya başladı.

1980 - 12 Eylül Askerî Darbesi'nden sonraki ilk iş günü: Komutanların endişelerinin aksine bankalara yatırılan mevduat, çekilenden daha fazla oldu.

1982 - İsrail, Beyrut'u işgal etti.

2002 - Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda, Helenistik döneme ait Marsyas ve Roma dönemine ait Eros heykelleri çalındı.

*Doğumlar

601 - Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki 4. İslam Halifesi (ö. 661)

767 - Saichō, Budizm'in Tendai mezhebinin kurucusu olan Japon Budist keşiş (ö. 822)

1254 - Marco Polo, İtalyan seyyah (ö. 1324)

1587 - Muhammed Bakır Mirza, Safevi Şehzadesi (ö. 1615)

1613 - François de La Rochefoucauld, Fransız yazar (ö. 1680)

1666 - Celleli Sophia Dorothea, İngiltere kralı ve Hannover elektörü I. George'un (1660-1727) kuzeni ve eşi (ö. 1726)

1759 - Cornelio Saavedra, Bir tüccar, kapitüler üyeydi ve Río de la Plata Birleşik Eyaletleri'den bir devlet adamıydı (ö. 1829)

1789 - James Fenimore Cooper, Amerikalı yazar (ö. 1851)

1813 - Adolphe Joanne, Fransız coğrafyacı ve yazar (ö. 1881)

1829 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (ö. 1898)

1830 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (ö. 1915)

1857 - William Howard Taft, ABD'nin 27. Başkanı (ö. 1930)

1881 - Ettore Bugatti, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1947)

1890 - Agatha Christie, İngiliz yazar (ö. 1976)

1894 - Jean Renoir, Fransız film yönetmeni (ö. 1979)

1901 - Kemalettin Kamu, Türk şair ve siyasetçi (ö. 1948)

1904 - II. Umberto, Son İtalya kralı (ö. 1983)

1906 - Jacques Becker, Fransız film yönetmeni (ö. 1960)

1907 - Fay Wray, Kanadalı-Amerikalı oyuncudur (ö. 2004)

1913 - Johannes Steinhoff, II. Dünya Savaşı sırasında bir Alman Hava Kuvvetleri as pilotu (ö. 1994)

1914 - Adolfo Bioy Casares, Arjantinli öykü yazarı (ö. 1999)

1914 - Orhan Kemal, Türk yazar (ö. 1970)

1918 - Margot Loyola, Şilili halk şarkıcısı, müzisyen ve müzik bilimci (ö. 2015)

1919 - Fausto Coppi, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti ve pist bisikleti yarışçısıydı (ö. 1960)

1924 - György Lázár, Macar mühendis ve siyasetçi

1926 - Antonio Carrizo, Arjantinli sunucu (ö. 2016)

1926 - Shohei Imamura, Japon film yönetmeni (ö. 2006)

1926 - Jean-Pierre Serre, Fransız matematikçidir

1928 - Cannonball Adderley, Amerikalı caz alto saksafoncusuydu (ö. 1975)

1929 - Murray Gell-Mann, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2019)

1929 - John Julius Norwich, İngiliz kökenli tarihçi, seyahat yazarı ve televizyoncu (ö. 2018)

1929 - Mümtaz Soysal, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2019)

1929 - Nejat Saydam, Türk sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 2000)

1932 - Neil Bartlett, İngiliz kimyacı (ö. 2008)

1936 - Ashley Cooper, Avustralyalı tenisçi (ö. 2020)

1937 - Robert Lucas, Jr. Amerikalı ekonomist

1937 - Fernando de la Rúa, Arjantinli siyasetçi (ö. 2019)

1941 - Flórián Albert, Macar futbolcudur (ö. 2011)

1941 - Signe Toly Anderson, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)

1941 - Yuriy Norşteyn, Rus canlandırma sanatçısı

1941 - Viktor Zubkov, Rus siyasetçi ve iş insanı

1942 - Ksenia Milicevic, Fransız ressamdır

1944 - Graham Taylor, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2017)

1945 - Carmen Maura, İspanyol oyuncu

1945 - Jessye Norman, Amerikalı opera sanatçısı (ö. 2019)

1945 - Hans-Gert Pöttering, Alman bir politikacı

1946 - Mesut Mertcan, Türk sunucu ve haber spikeri (ö. 2017)

1946 - Tommy Lee Jones, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1946 - William Oliver Stone, Amerikalı yönetmen, senarist, yapımcı ve Oscar Ödülü sahibi

1947 - Theodore Long, Amerikalı güreçi

1951 - Johan Neeskens, Hollandalı futbolcudur

1954 - Hrant Dink, Türkiye Ermenisi gazeteci ve Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (ö. 2007)

1955 - Zeljka Antunoviç, Hırvat merkez sol politikacı

1955 - Abdul Kadir, Pakistanlı profesyonel Uluslararası kriket oyuncusu (ö. 2019)

1956 - George Howard, Amerikalı müzisyen (ö. 1998)

1958 - Joel Quenneville, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1959 - Hurşit Lutfali kızı Abdullayeva, Azeri piyanist

1959 - Mark Kirk, Emekli bir Amerikalı politikacı ve avukattır

1960 - Lisa Vanderpump, Britanyalı lokantacı, yazar, oyuncu ve televizyon kişiliği

1964 - Robert Fico, Slovak politikacı

1969 - Kurthan Yılmaz, Türk futbolcu

1971 - Josh Charles, Amerikalı oyuncudur

1972 - Letizia Ortiz, İspanya Kralı VI. Felipe'nin eşi ve İspanya kraliçesi

1973 - Daniel, İsveç kraliyet ailesinin bir üyesi

1973 - Songül Karlı, Türk halk müziği sanatçısı ve sunucusu

1977 - Chimamanda Ngozi Adichie, Nijeryalı yazardır

1977 - Jason Terry, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1978 - Eidur Gudjohnsen, İzlandalı futbolcu

1979 - Dava Annable, Amerikalı oyuncudur

1979 - Carlos Ruiz, Guetamalalı millî futbolcudur

1980 - Mike Dunleavy, Jr., Amerikalı profesyonel basketbolcudur

1983 - Georges Akieremy, Gabonlu futbolcu

1984 - Harry, Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisidir

1985 - Cyhi the Prynce, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

1986 - George Watsky, Amerikalı rap sanatçısı ve şair

1987 - Aly Cissokho, Senegal asıllı Fransız futbolcudur

1988 - Chelsea Staub, Amerikalı oyuncu

1993 - J. P. Tokoto, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Luis Mago, Venezuelalı futbolcu

1995 - Gökdeniz Varol, Türk futbolcu

1995 - Awer Mabil, Avustralyalı futbolcu

*Ölümler

668 - II. Konstans ("Sakallı Konstantin"), Roma Konsülü unvanını taşıyan son Bizans İmparatoru (d. 630)

921 - Ludmila, Bir Çek Hristiyan azizidir ve iman şehididir (d. 860)

1326 - Dmitri, Moskova Büyük Prensi (d. 1299)

1510 - Cenova’lı Katerina, İtalyan mistik (d. 1447)

1559 - Izabela Jagiellonka, Doğu Macaristan Kralı I. János'un eşi (d. 1519)

1700 - André Le Nôtre, Kral Louis XIV'in peyzaj ve bahçe mimarı (d. 1613)

1794 - Abraham Clark, Amerikalı politikacı (d. 1725)

1842 - Francisco Morazán, Orta Amerikalı siyasetçi (d. 1792)

1859 - Isambard Kingdom Brunel, İngiliz makine ve inşaat mühendisi (d. 1806)

1864 - John Hanning Speke, İngiliz kâşif (d. 1827)

1883 - Joseph Plateau, Belçikalı fizikçidir (d. 1801)

1885 - Jumbo, Barnum Sirki'nin Afrika kökenli ünlü fili (tren kazasında) (d. 1860)

1891 - İvan Gonçarov, Rus yazar (d. 1812)

1913 - Arminius Vambery, Macar oryantalist (d. 1832)

1921 - Roman Ungern von Sternberg, bir Baltık-Alman-Rus kaptan ve Moğolistan'ı Mart-Ağustos 1921 tarihleri arasında yöneten korgeneraldir (d. 1886)

1926 - Rudolf Christoph Eucken, Alman felsefeci (d. 1846)

1929 - Fehime Sultan, Osmanlı Sultanı V. Murad’ın kızı (d. 1875)

1945 - André Tardieu, Üç kez Fransa Başbakanı (3 Kasım 1929 - 17 Şubat 1930, 2 Mart - 4 Aralık 1930, 20 Şubat - 10 Mayıs 1932) (d. 1876)

1945 - Anton Webern, Avusturyalı bestecidir (d. 1883)

1956 - Abdurrahman Vefik Sayın, Osmanlı devlet adamı, iktisatçı, eğitimci ve yazar (d. 1857)

1964 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim adamı ve hekim (d. 1899)

1972 - Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın 2. Cumhurbaşkanı (d. 1894)

1972 - Baki Süha Ediboğlu, Türk şair ve yazar (d. 1915)

1972 - Ulvi Cemal Erkin, Türk besteci (d. 1906)

1973 - VI. Gustaf Adolf, İsveç Kralı (d. 1882)

1978 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (d. 1898)

1980 - Bill Evans, Amerikalı bir caz piyanisti ve bestecisiydi (d. 1929)

1983 - Murat Sarıca, Türk yazar ve öğretim üyesi (d. 1926)

1985 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (d. 1906)

1985 - Cootie Williams, Amerikalı Caz, Jump Blues ve Rhythm and blues Trompetçisi (d. 1911)

1989 - Robert Penn Warren, Amerikalı şair ve kurgu yazarı (d. 1905)

1995 - Gunnar Nordahl, İsveçli futbolcu (d. 1921)

2002 - Şükran Güngör, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1926)

2006 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1929)

2007 - Colin McRae, İskoç Dünya şampiyonu WRC pilotu (d. 1968)

2008 - Rick Wright, İngiliz müzisyen (d. 1943)

2017 - Izidoro Kosinski, Roma Katolik Brezilya'lı piskopostur (d. 1932)

2017 - Albert Speer, Alman mimar ve kentsel plancı (d. 1934)

2017 - Harry Dean Stanton, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (d. 1926)

2018 - Warwick Estevam Kerr, Brezilyalı genetik mühendisi, entomolog ve profesördür (d. 1922)

2018 - José Manuel de la Sota, Arjantinli siyasetçidir (d. 1949)

2018 - Dudley Sutton, İngiliz oyuncu (d. 1933)

2019 - Leah Bracknell, İngiliz oyuncu (d. 1964)

2019 - Şazliye Saide Ferhat, Eski Tunus first lady'si (d. 1936)

2019 - David Hurst, Alman oyuncu ve tiyatro yapımcısı (d. 1926)

2019 - Phyllis Newman, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1933)

2019 - Ric Ocasek, Amerikalı rock müziği sanatçısı, albüm yapımcısı ve ressam (d. 1944)

2019 - Andrés Sardá Sacristán, İspanyol tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı (d. 1929)

2019 - Mike Stefanik, Eski Amerikalı profesyonel otomobil yarışçısı (d. 1958)

2020 - Faith Alupo, Ugandalı siyasetçi (d. 1983)

2020 - Suna Kıraç, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili (d. 1941)

2020 - Momcilo Krajisnik, Eski Bosnalı Sırp siyasetçidir (d. 1945)

2020 - Moussa Traoré, Malili asker ve siyasetçi (d. 1936)

*Tatiller ve özel günler

Özgür Para Günü

Dünya Demokrasi Günü