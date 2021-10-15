15 Ekim Cuma BİM Ürünleri Neler? 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğu yayınlandı!

Milyonlarca müşterilerin tercihi olan indirimli uygun fiyata avantajlı birçok ürünün bulunduğu marketler zincirini genellikle vatandaşlar tarafından tercih etmektedir. Peki Cuma bim avantajlı uygun ürünler nelerdir? Vatandaşlar katalogları merak ediyor. Cuma indirim günleri heyecanla bekleniyordu katalogun açıklanmasıyla şimdi gözler ürünlerde peki bu ürünler hangileri? Haftanın son iş gününde pek çok kişi, BİM’in indirimli aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Cuma günleri BİM marketlerde indirime girecek fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler Buharlı temizleyiciden televizyona, yazıcıdan mini fırına kadar pek çok ürünü raflarda görecek.

BİM’de bu Cuma neler var? 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğu yayınlandı!

BİM’in 15 Ekim 2021 Cuma gününe dair aktüel ürünler listesinde bu hafta en dikkat çeken ürünlerden birisi olan Dijitsu marka full HD uydu alıcılı telefon bin 999 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra kızartma kevgiri 7,50 TL, HP 2710 Wifi Yazıcı 399 TL'den, Philips Süpürge 899 TL'den, süpürge 899 TL, Polosmart FS45 Kulaklık 89,90 TL'den, tablet 999 TL fiyatı ile satılıyor.

kaynak:yeniakit