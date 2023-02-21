139 Bin bina ağır hasarlı ve yıkık!

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 11 ili vurdu.

Depremin ilk saatlerinden itibaren ise devletin tüm birimleri teyakkuz haline geçti.

Büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden olan afette, depremzedelerin yaraları sarılmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da depremlerden etkilenen 11 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisi, eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

139 bin binada 438 bin bağımsız birim ağır hasarlı

Bakanlık, bugün itibarıyla hasar tespit çalışmaları kapsamında, 1 milyon 123 bin binadaki 4 milyon 223 bin bağımsız birimde inceleme yaptı.

İncelemelerde, 139 bin binadaki 458 bin bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Ensonhaber