11 ve 12 Kasım'da Van'daki TOKİ'lerin kurası çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde, 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin yarın başlayıp 10 günde tamamlanacağını açıkladı. Van'daki kura çekim tarihinin 11 ve 12 Kasım olduğunu açıklayan Kurum, kent genelinde toplam 2 bin 800 konutun kurasının çekileceğini belirtti.

GÜNCEL 06.11.2022, 13:25
11 ve 12 Kasım'da Van'daki TOKİ'lerin kurası çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan’da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

“İlk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan’da çekilecek”
Sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan’da çekileceği bildirildi.

“Kura çekimi noter huzurunda çekilecek ve canlı yayınlanacak”
10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi. Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

"11 ve 12 Kasım'da Van'ın kura çekimi yapılacak"

“7 Kasım Şırnak'ta bin 450, Ardahan’da 250 konut. 8 Kasım Kars’ta bin 70, Siirt’te 903 konut, 9 Kasım, Iğdır’da 550, Batman’da bin 850 konut, 10 Kasım, Ağrı’da bin 480 konut, 11 Kasım, Mardin’de 2 bin 550 konut, 11 Kasım ve 12 Kasım, Van’da 2 bin 800 konut, 13-14-15-16 Kasım, Şanlıurfa’da 7 bin 100 konut, 15 Kasım Salı, Hakkari’de 804 konut, 16 Kasım, Bitlis'te bin 250 konut.”

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